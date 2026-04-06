«Монреаль» всухую дома проиграл «Нью-Джерси», Демидов очков не набрал

В ночь с 5 на 6 апреля на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились швейцарский нападающий Тимо Майер и канадские форварды Коди Гласс и Коннор Браун.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов в этой встрече результативными действиями не отметился.

«Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Флоридой Пантерз» 8 апреля. «Нью-Джерси» дома сыграет с «Филадельфией Флйерз» также 8 апреля.