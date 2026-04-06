Монреаль Канадиенс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 6 апреля 2026, счёт 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» всухую дома проиграл «Нью-Джерси», Демидов очков не набрал
В ночь с 5 на 6 апреля на льду «Белл-центра» в Монреале (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз) – 10:47     0:2 Гласс – 38:12     0:3 Браун (Хьюз, Братт) – 56:35    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились швейцарский нападающий Тимо Майер и канадские форварды Коди Гласс и Коннор Браун.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов в этой встрече результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Монреаль» продолжит домашнюю серию и встретится с «Флоридой Пантерз» 8 апреля. «Нью-Джерси» дома сыграет с «Филадельфией Флйерз» также 8 апреля.

Материалы по теме
«Питтсбург» не продлит контракт с Малкиным? Это будет глупость вселенских масштабов!
