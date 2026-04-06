«Вашингтон» с Овечкиным пропустил пять шайб во втором периоде матча с «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев. Столичный клуб пропустил пять голов во втором периоде. В этой встрече в составе «Вашингтона» выступает российский нападающий Александр Овечкин, который проводит свою 1569-ю игру в лиге.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс», в свою очередь, занимают последнюю строчку на Востоке.

