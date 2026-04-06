«Вашингтон» с Овечкиным пропустил пять шайб во втором периоде матча с «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 6:1 в пользу хозяев. Столичный клуб пропустил пять голов во втором периоде. В этой встрече в составе «Вашингтона» выступает российский нападающий Александр Овечкин, который проводит свою 1569-ю игру в лиге.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Рейнджерс», в свою очередь, занимают последнюю строчку на Востоке.