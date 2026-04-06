«Рейнджерс» в матче с «Вашингтоном» повторили лучший результат по голам за период в сезоне

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 7:1 в пользу хозяев. Столичный клуб пропустил пять голов во втором периоде.

«Рейнджерс» повторили свой лучший показатель по голам за один период в сезоне, забросив пять шайб во второй раз в сезоне-2025/2026. Оба раза это произошло в матчах с «Вашингтон Кэпиталз» (также пять в третьем периоде 23 декабря в Вашингтоне).

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Рейнджерс», в свою очередь, занимают последнюю строчку на Востоке.