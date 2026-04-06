Кросби высказался о своей игре с Малкиным в нынешнем сезоне НХЛ

Канадский нападающий Сидни Кросби высказался о своей игре с российским форвардом Евгением Малкиным в НХЛ. В своём последнем матче «Питтсбург» обыграл «Флориду Пантерз» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

«Мы всё ещё получаем возможность играть на ведущих ролях, а с возрастом это происходит не всегда. С этим приходит ответственность, а также доверие и вера. И, конечно, страсть к игре. Мы по-прежнему любим хоккей спустя столько лет, хотим приносить пользу и побеждать», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

В минувшем матче Кросби отметился голом и двумя результативными передачами, а Малкин оформил два ассиста.

Материалы по теме
Евгений Малкин сравнялся с Филом Эспозито по количеству голевых передач в истории НХЛ
