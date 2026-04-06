Кросби высказался о своей игре с Малкиным в нынешнем сезоне НХЛ

Канадский нападающий Сидни Кросби высказался о своей игре с российским форвардом Евгением Малкиным в НХЛ. В своём последнем матче «Питтсбург» обыграл «Флориду Пантерз» (5:2).

«Мы всё ещё получаем возможность играть на ведущих ролях, а с возрастом это происходит не всегда. С этим приходит ответственность, а также доверие и вера. И, конечно, страсть к игре. Мы по-прежнему любим хоккей спустя столько лет, хотим приносить пользу и побеждать», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

В минувшем матче Кросби отметился голом и двумя результативными передачами, а Малкин оформил два ассиста.