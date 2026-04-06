Капризов прокомментировал игру Тарасенко в текущем сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался об игре форварда «дикарей» Владимира Тарасенко в текущем сезоне после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а на счету Тарасенко одна заброшенная шайба.

— Как вы оцениваете успехи Тарасенко в этом сезоне в вашей команде?

— В этом году Влад играет очень хорошо. Конечно, забивает много голов и в минувшем матче нам тоже очень помог. Когда он в порядке и приносит пользу, это здорово для всей команды, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».

В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). На счету Тарасенко 44 (22+22) очка в 70 встречах.