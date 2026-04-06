Сидни Кросби повторил достижение двух легенд НХЛ. Показатель лучше лишь у Хоу и Гретцки
«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00 1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15 2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50 3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp) 4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08 5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48 5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)
Одним из главных героев встречи стал капитан хозяев Сидни Кросби, записавший на свой счёт три очка — гол и две результативные передачи. Благодаря этому Кросби довёл свою статистику в текущем сезоне до 72 очков (29+43) в 66 матчах и оформил уже 16-й сезон в карьере с 70+ очками. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионном и Роном Фрэнсисом, разделив третье место в истории лиги.
Впереди остаются лишь Горди Хоу (18 сезонов) и Уэйн Гретцки (17).
