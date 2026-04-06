Сидни Кросби повторил достижение двух легенд НХЛ. Показатель лучше лишь у Хоу и Гретцки

«Питтсбург Пингвинз» одержал уверенную победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).

Одним из главных героев встречи стал капитан хозяев Сидни Кросби, записавший на свой счёт три очка — гол и две результативные передачи. Благодаря этому Кросби довёл свою статистику в текущем сезоне до 72 очков (29+43) в 66 матчах и оформил уже 16-й сезон в карьере с 70+ очками. По этому показателю он сравнялся с Марселем Дионном и Роном Фрэнсисом, разделив третье место в истории лиги.

Впереди остаются лишь Горди Хоу (18 сезонов) и Уэйн Гретцки (17).

