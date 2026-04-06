Капризов высказался о конкуренции с Болди в гонке снайперов «Миннесоты» в этом сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о конкуренции с американским форвардом «дикарей» Мэттом Болди в текущем сезоне в гонке снайперов команды после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а на счету Болди одна заброшенная шайба и ассист.

— Каково это — играть с Болди, когда вы забиваете по очереди? Наверное, весело наблюдать со стороны: он забивает, а через минуту — ты?

— Да, я уже говорил об этом после матча. После каждой игры так получается: мы помогаем друг другу и всей команде. Он забивает — я хочу отличиться, я забиваю — он хочет. Это идёт на пользу команде. И болельщикам, конечно, интересно за этим наблюдать. Да и нам самим приятно, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».

В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). На счету Болди 81 (41+40) очко в 73 встречах.