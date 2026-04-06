Капризов отреагировал на победу «Миннесоты» в матче с «Детройтом», где он оформил хет-трик

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а последняя шайба россиянина стала для «дикарей» победной.

— Мне кажется, мы здорово провели второй период, особенно с самого начала, когда забросили первую шайбу, а потом продолжили забивать ещё. В третьем периоде было немного сложнее, пришлось повозиться, побороться, но в итоге удалось вернуться и добиться победы. Конечно, приятно выигрывать, приятно набрать два очка.

— Насколько приятно было забить победный гол?

— Да, это классная комбинация от ребят. У нас и до этого были моменты в большинстве, но всё равно приятно, особенно в концовке матча, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».

В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды. На данный момент «Миннесота» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Ранее коллектив из Сент-Пола уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.