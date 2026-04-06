Ситуация «Вашингтона» в борьбе за выход в Кубок Стэнли за четыре матча до конца регулярки

«Вашингтон Кэпиталз» 6 апреля потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8. Этот результат серьёзно осложнил команде борьбу за попадание в Кубок Стэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 87 очков после 78 матчей. Выше располагаются «Коламбус Блю Джекетс» (88 очков в 77 играх, 11-е место) и «Детройт Ред Уингз» с аналогичными показателями (10-е место). Девятую строчку занимает «Нью-Йорк Айлендерс» — 89 очков в 78 матчах.

В зоне плей-офф находятся «Филадельфия Флайерз» (90 очков в 77 играх, 8-е место) и «Оттава Сенаторз» (90 очков в 77 матчах, 7-е место). Шестую позицию занимает «Бостон Брюинз», имеющий в активе 95 очков.

До завершения регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести четыре матча: в гостях с «Торонто Мейпл Лифс», затем две встречи с «Питтсбург Пингвинз» (в гостях и дома), а также выездной матч с «Коламбус Блю Джекетс».

В таблице Столичного дивизиона «Вашингтон Кэпиталз» занимает шестое место, имея в активе 87 очков после 78 матчей.

Выше располагаются «Коламбус Блю Джекетс» (88 очков в 77 играх, 5-е место), «Нью-Йорк Айлендерс» (89 очков в 78 матчах, 4-е место) и «Филадельфия Флайерз» (90 очков в 77 встречах, 3-е место).

На второй строчке идёт «Питтсбург Пингвинз», набравший 96 очков.

