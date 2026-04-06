Сидни Кросби сравнялся с Марио Лемье по числу очков в первых периодах в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков с набранными очками в первых периодах НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби обогнал Марио Лемье (534) по количеству очков в первых периодах в истории НХЛ. У Сидни стало 536. Это восьмой результат по этому показателю за время сбора статистики в лиге. Уэйн Гретцки возглавляет данный список с 852 очками.

На достижение данного результата Кросби потребовалось 1418 матчей в 20 сезонах.