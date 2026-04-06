Сидни Кросби сравнялся с Марио Лемье по числу очков в первых периодах в истории НХЛ
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2) и улучшил своё положение в рейтинге игроков с набранными очками в первых периодах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20 2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp) 2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10 2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31 3:2 Манта – 21:51 4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp) 5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27 6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53 7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp) 8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07 9:2 Малкин – 43:30 9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02 9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби обогнал Марио Лемье (534) по количеству очков в первых периодах в истории НХЛ. У Сидни стало 536. Это восьмой результат по этому показателю за время сбора статистики в лиге. Уэйн Гретцки возглавляет данный список с 852 очками.
На достижение данного результата Кросби потребовалось 1418 матчей в 20 сезонах.
