Кирилл Капризов оценил свою форму после матча с «Детройтом», где он оформил хет-трик

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своей текущей игровой форме после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а последняя шайба россиянина стала для «дикарей» победной.
— На прошлой неделе вы говорили, что вам нужно играть лучше или чувствовать себя лучше. Насколько, по-вашему, ваша игра сейчас улучшилась? Как вы сами оцениваете свою форму прямо сейчас?
— Да, думаю, сейчас стало немного лучше. Стараюсь быть сильнее в борьбе за шайбу, чаще бросать, играть умно и мощно. Когда я в своей лучшей форме, то чувствую себя уверенно на всех участках площадки: и у бортика, и в единоборствах, и с бросками — везде. Сейчас действительно стало немного лучше, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».
В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды.
- 6 апреля 2026
