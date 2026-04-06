Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов оценил свою форму после матча с «Детройтом», где он оформил хет-трик

Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о своей текущей игровой форме после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а последняя шайба россиянина стала для «дикарей» победной.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40     1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18     1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25     1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03     1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32     2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18     3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14     4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36     4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)    

— На прошлой неделе вы говорили, что вам нужно играть лучше или чувствовать себя лучше. Насколько, по-вашему, ваша игра сейчас улучшилась? Как вы сами оцениваете свою форму прямо сейчас?
— Да, думаю, сейчас стало немного лучше. Стараюсь быть сильнее в борьбе за шайбу, чаще бросать, играть умно и мощно. Когда я в своей лучшей форме, то чувствую себя уверенно на всех участках площадки: и у бортика, и в единоборствах, и с бросками — везде. Сейчас действительно стало немного лучше, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».

В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android