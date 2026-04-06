Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба со счётом 1:8

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8, которое случилось этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

«Мы правильно играли при отборе шайбы, но дальше всё пошло не так — получилась очень неприятная ночь. По какой-то причине у нас просто не было ничего сегодня. Это раздражает, потому что мы боролись изо всех сил, чтобы вернуться в эту позицию и быть в шаге от успеха… Это важные матчи, и, к сожалению, сегодня у нас просто не было никакой энергии», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча.

Напомним, до конца регулярки «Вашингтону» осталось провести четыре встречи.

Сын Овечкина впервые сыграл в хоккей на арене «Вашингтона»

