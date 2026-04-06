Тренер «Вашингтона» Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба со счётом 1:8

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отреагировал на разгромное поражение клуба от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8, которое случилось этой ночью.

«Мы правильно играли при отборе шайбы, но дальше всё пошло не так — получилась очень неприятная ночь. По какой-то причине у нас просто не было ничего сегодня. Это раздражает, потому что мы боролись изо всех сил, чтобы вернуться в эту позицию и быть в шаге от успеха… Это важные матчи, и, к сожалению, сегодня у нас просто не было никакой энергии», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча.

Напомним, до конца регулярки «Вашингтону» осталось провести четыре встречи.

