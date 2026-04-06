Капризов догнал Макдэвида и вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился тремя заброшенными шайбами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4) и улучшил своё положение в гонке снайперов НХЛ.

Всего у Кирилла теперь 43 гола в 75 матчах. Этот результат помог ему догнать по заброшенным шайбам всего сезона нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. У форварда «Ойлерз» также 43 шайбы, но в 77 играх.

На втором месте в гонке снайперов сезона находится американский нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд, на его счету 49 шайб в 76 матчах. Возглавляет рейтинг лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (51).

