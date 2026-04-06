«Это было позорно». Алексей Протас эмоционально отреагировал на разгром «Вашингтона»
Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отреагировал на разгромное поражение клуба от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8, которое случилось этой ночью.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23 1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45 2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp) 3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53 4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33 5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22 6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp) 7:1 Трочек – 42:27 8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28
«Мы просто потеряли очень важные два очка и сегодня совсем не проявили себя. Это было позорно. На этом отрезке сезона мы не можем так играть», — сказал Протас на пресс-конференции после матча.
На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 87 очков после 78 матчей. Выше располагаются «Коламбус Блю Джекетс» (88 очков в 77 играх, 11-е место) и «Детройт Ред Уингз» с аналогичными показателями (10-е место). Девятую строчку занимает «Нью-Йорк Айлендерс» — 89 очков в 78 матчах.
