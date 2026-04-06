«Это было позорно». Алексей Протас эмоционально отреагировал на разгром «Вашингтона»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отреагировал на разгромное поражение клуба от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8, которое случилось этой ночью.

«Мы просто потеряли очень важные два очка и сегодня совсем не проявили себя. Это было позорно. На этом отрезке сезона мы не можем так играть», — сказал Протас на пресс-конференции после матча.

На данный момент «Кэпиталз» занимают 12-е место в Восточной конференции, набрав 87 очков после 78 матчей. Выше располагаются «Коламбус Блю Джекетс» (88 очков в 77 играх, 11-е место) и «Детройт Ред Уингз» с аналогичными показателями (10-е место). Девятую строчку занимает «Нью-Йорк Айлендерс» — 89 очков в 78 матчах.

