Лишь шесть игроков опережают Сидни Кросби по числу матчей с 2+ ассистами в истории НХЛ

Комментарии

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2) и улучшил своё положение в рейтинге лучших игроков по числу матчей с 2+ ассистами в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби записал на свой счет 262-й матч в карьере с двумя и более результативными передачами и сравнялся с Адамом Оутсом по этому показателю. Они разделяют седьмое место в данном рейтинге НХЛ за всю историю.

Возглавляет рейтинг легендарный Уэйн Гретцки, у которого 575 встреч с 2+ голевыми пасами за карьеру в регулярках. Далее — Марио Лемье (282), Пол Коффи (278), Марк Мессье (273), Рон Фрэнсис (272) и Яромир Ягр (266).

Материалы по теме
Сидни Кросби сравнялся с Марио Лемье по числу очков в первых периодах в истории НХЛ
