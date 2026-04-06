Тренер «Вашингтона» Карбери разобрал игру команды в проигранном матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери разобрал игру команды после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8, которое случилось этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

«Слушайте, я не стану сваливать всё на одно большинство — мы проиграли 1:8. В первом периоде у нас были некоторые моменты, но сразу было видно, что чего-то не хватает. Мы контролировали шайбу, но не могли продвинуть её к воротам, или её блокировали, или мы теряли её сами. Но после первого периода игра ещё была равной — 1:1, а во втором периоде всё пошло наперекосяк», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча.

Напомним, до конца регулярки «Вашингтону» осталось провести четыре встречи.

Игроки «Вашингтона» поздравили Карбери с днём рождения

