Тренер «Вашингтона» Карбери разобрал игру команды в проигранном матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери разобрал игру команды после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 1:8, которое случилось этой ночью.

«Слушайте, я не стану сваливать всё на одно большинство — мы проиграли 1:8. В первом периоде у нас были некоторые моменты, но сразу было видно, что чего-то не хватает. Мы контролировали шайбу, но не могли продвинуть её к воротам, или её блокировали, или мы теряли её сами. Но после первого периода игра ещё была равной — 1:1, а во втором периоде всё пошло наперекосяк», — сказал Карбери на пресс-конференции после матча.

Напомним, до конца регулярки «Вашингтону» осталось провести четыре встречи.

