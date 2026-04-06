Капризов раскрыл, какую установку получил от тренера во время тайм-аута в матче НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о тренерской установке во время тайм-аута в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Отметим, что в этой встрече Капризов оформил хет-трик, а последняя шайба россиянина стала для «дикарей» победной.
— Что говорил тренер во время тайм-аута? О чём шла речь?
— Считаю, тайм-аут был очень вовремя. Тренер просто попросил нас немного двигаться, играть в свой хоккей, не паниковать и продолжать делать то, что делали до этого, — приводит слова Капризова официальный сайт «дикарей».
В текущем сезоне Капризов набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи). Он является лучшим бомбардиром и снайпером команды. На данный момент «Миннесота» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 100 очков. Ранее коллектив из Сент-Пола уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ.
- 6 апреля 2026
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:50
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:09
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46