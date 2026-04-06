Колорадо Эвеланш — Сент-Луис Блюз, результат матча 6 апреля 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Колорадо» проиграл «Сент-Луису». Макккиннон очков не набрал, у Томаса — хет-трик
Утром 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Снаггеруд, Холлоуэй) – 12:01     1:1 Келли (Бёрнс, О'Коннор) – 15:10     2:1 Бёрнс (Бланкенбург, Нельсон) – 23:40     2:2 Томас (Холлоуэй, Снаггеруд) – 24:09     2:3 Томас (Снаггеруд, Холлоуэй) – 57:10    

В составе «Колорадо Эвеланш» отличились Паркер Келли и Брент Бёрнс. Российский нападающий Валерий Ничушкин участия в матче не принимал. Форвард Захар Бардаков очков в матче не набрал. Лидер команды Натан Маккиннон также не совершил результативных действий в данной игре.

У «Блюз» хет-трик оформил Роберт Томас. Форварды Алексей Торопченко и Павел Бучневич завершили встречу без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо», несмотря на поражение, продолжает лидировать на Западе и в Центральном дивизионе — у клуба 110 очков. «Сент-Луис» после победы поднялся на 11-ю строчку таблицы Западной конференции — у команды 78 баллов.

