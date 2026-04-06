«Колорадо» проиграл «Сент-Луису». Макккиннон очков не набрал, у Томаса — хет-трик

Утром 7 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на льду «Болл-Арены» (Денвер, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Колорадо Эвеланш» отличились Паркер Келли и Брент Бёрнс. Российский нападающий Валерий Ничушкин участия в матче не принимал. Форвард Захар Бардаков очков в матче не набрал. Лидер команды Натан Маккиннон также не совершил результативных действий в данной игре.

У «Блюз» хет-трик оформил Роберт Томас. Форварды Алексей Торопченко и Павел Бучневич завершили встречу без очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо», несмотря на поражение, продолжает лидировать на Западе и в Центральном дивизионе — у клуба 110 очков. «Сент-Луис» после победы поднялся на 11-ю строчку таблицы Западной конференции — у команды 78 баллов.