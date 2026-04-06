6 апреля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ и НБА, РПЛ, теннис, шахматы, Овечкин, Капризов

Хет-трик Капризова в НХЛ, сокрушительное поражение «Вашингтона». Главное к утру
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился хет-триком в победном матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз», «Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в результативном матче, где форвард Александр Овечкин не набрал очков, «Спартак» в большинстве переиграл «Локомотив» в рамках московского дерби в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Детройтом» в гостевом матче.
  2. «Вашингтон» разгромно проиграл «Рейнджерс» в матче с девятью шайбами. Овечкин — без очков.
  3. «Спартак» в большинстве вырвал победу у «Локомотива» в московском дерби РПЛ.
  4. «Лейкерс» с дабл-даблом Леброна проиграли «Далласу». Флэгг набрал 45 очков.
  5. «Интер» разгромил «Рому» в 31-м туре Серии А. Команды забили семь голов, у Лаутаро — дубль.
  6. «Питтсбург» победил «Флориду» во втором матче за два дня, у Малкина и Чинахова по два очка.
  7. Джессика Пегулачемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне.
  8. Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии.
  9. Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP, Рублёв и Хачанов поднялись на одну строчку.
  10. Стали известны подробности по процессу восстановления Луки Дончича после травмы.
  11. «Монако» победил «Марсель» и сравнялся с ним по очкам в Лиге 1, у Головина — гол.
  12. Мирра Андреева сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Соболенко осталась в лидерах.
  13. Лагно завершила вничью партию с Дешмух в 7-м туре Турнира претенденток — 2026.
