Хет-трик Капризова в НХЛ, сокрушительное поражение «Вашингтона». Главное к утру
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился хет-триком в победном матче НХЛ с «Детройт Ред Уингз», «Вашингтон Кэпиталз» разгромно проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в результативном матче, где форвард Александр Овечкин не набрал очков, «Спартак» в большинстве переиграл «Локомотив» в рамках московского дерби в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Детройтом» в гостевом матче.
- «Вашингтон» разгромно проиграл «Рейнджерс» в матче с девятью шайбами. Овечкин — без очков.
- «Спартак» в большинстве вырвал победу у «Локомотива» в московском дерби РПЛ.
- «Лейкерс» с дабл-даблом Леброна проиграли «Далласу». Флэгг набрал 45 очков.
- «Интер» разгромил «Рому» в 31-м туре Серии А. Команды забили семь голов, у Лаутаро — дубль.
- «Питтсбург» победил «Флориду» во втором матче за два дня, у Малкина и Чинахова по два очка.
- Джессика Пегула — чемпионка турнира WTA-500 в Чарльстоне.
- Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии.
- Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP, Рублёв и Хачанов поднялись на одну строчку.
- Стали известны подробности по процессу восстановления Луки Дончича после травмы.
- «Монако» победил «Марсель» и сравнялся с ним по очкам в Лиге 1, у Головина — гол.
- Мирра Андреева сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Соболенко осталась в лидерах.
- Лагно завершила вничью партию с Дешмух в 7-м туре Турнира претенденток — 2026.
