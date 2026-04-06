Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 6 апреля 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 6 апреля 2026 года
Комментарии

В ночь на 6 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 апреля 2026 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Миннесота Уайлд» — 4:5;
«Питтсбург Пингвинз» – «Флорида Пантерз» — 5:2;
«Оттава Сенаторз» – «Каролина Харрикейнз» — 6:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ;
«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:3;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 8:1;
«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» — 2:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 104 очками после 77 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 110 очками после 76 игр.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Овечкин обошёл очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» вернулся в гонку за плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android