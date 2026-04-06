Результаты матчей НХЛ на 6 апреля 2026 года

В ночь на 6 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Детройт Ред Уингз» – «Миннесота Уайлд» — 4:5;

«Питтсбург Пингвинз» – «Флорида Пантерз» — 5:2;

«Оттава Сенаторз» – «Каролина Харрикейнз» — 6:3;

«Филадельфия Флайерз» – «Бостон Брюинз» — 2:1 ОТ;

«Монреаль Канадиенс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 0:3;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 8:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» — 2:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги со 104 очками после 77 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 110 очками после 76 игр.