Капризов сравнялся с Фёдоровым и Жамновым по количеству хет-триков в НХЛ

28-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена».

Для Капризова этот хет-трик стал шестым в карьере. Он сравнялся по этому показателю с российскими форвардами Сергеем Фёдоровым и Алексеем Жамновым. Больше Капризова в НХЛ среди российских хоккеистов оформляли хет-трики 10 игроков:

1. Александр Овечкин (34 хет-трика).

2. Павел Буре (20).

3. Александр Могильный (17).

4. Евгений Малкин (14).

5. Илья Ковальчук (13).

6. Алексей Ковалёв (12).

7. Алексей Яшин (8).

8. Артемий Панарин (8).

9. Александр Сёмин (7).

10. Никита Кучеров (7).