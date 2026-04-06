Кирилл Капризов с хет-триком признан первой звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (5:4) оформил хет-трик и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Второй звездой игрового дня признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Уилл Кайлли, который в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (8:1) также забросил три шайбы.

Третья звезда игрового дня — Роберт Томас из «Сент-Луис Блюз». Канадский форвард во встрече с лидером НХЛ «Колорадо Эвеланш» (3:2) забросил все три шайбы своего клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

