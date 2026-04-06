Сегодня, 6 апреля, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей плей-офф МХЛ на 6 апреля 2026 года (время московское):
18:30. «Красная Армия» – «СКА-1946»;
18:30. МХК «Динамо» СПб – «Локо»;
19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М;
19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Спартак».
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 2-0;
МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-1;
«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 1-1;
МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 1-1.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 1-1;
«Толпар» — «Авто» — 0-2;
«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-0;
«Ирбис» — «Чайка» — 0-2.
Напомним, серии проводятся до трёх побед.