Яков Тренин вышел на второе место в НХЛ по количеству силовых приёмов за один сезон
Форвард «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин применил 10 силовых приёмов в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по хитам (390) за один сезон.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40 1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18 1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25 1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03 1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32 2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18 3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14 4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36 4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)
Тренин обогнал защитника Жереми Лозона, который в сезоне-2023/2024 применил 383 силовых приёма в 79 матчах за «Нэшвилл Предаторз». Лидирует по этому показателю нападающий Кифер Шервуд – 462 хита в 78 играх прошлого сезона за «Ванкувер Кэнакс».
Ранее Тренин побил рекорд франшизы «Миннесоты» по силовым приёмам за сезон НХЛ. Россиянин превзошёл рекорд клуба, установленный Кэлом Клаттербаком (356 хитов в сезоне-2008/2009). В 77 матчах текущего сезона Тренин набрал 21 (6+15) очко.
