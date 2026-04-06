Яков Тренин вышел на второе место в НХЛ по количеству силовых приёмов за один сезон

Форвард «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин применил 10 силовых приёмов в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Россиянин вышел на второе место в истории НХЛ по хитам (390) за один сезон.

Тренин обогнал защитника Жереми Лозона, который в сезоне-2023/2024 применил 383 силовых приёма в 79 матчах за «Нэшвилл Предаторз». Лидирует по этому показателю нападающий Кифер Шервуд – 462 хита в 78 играх прошлого сезона за «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Тренин побил рекорд франшизы «Миннесоты» по силовым приёмам за сезон НХЛ. Россиянин превзошёл рекорд клуба, установленный Кэлом Клаттербаком (356 хитов в сезоне-2008/2009). В 77 матчах текущего сезона Тренин набрал 21 (6+15) очко.