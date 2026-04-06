«Чему удивляемся? Лучший игрок «Миннесоты». Сушинский — о хет-трике Капризова «Детройту»
Чемпион мира Максим Сушинский высказался о хет-трике российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40     1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18     1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25     1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03     1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32     2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18     3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14     4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36     4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)    

«А чему мы удивляемся? Кирилл в порядке, лучший игрок «Миннесоты». Я вообще считаю, что один из лучших игроков НХЛ. Всё закономерно. «Миннесота» очень неплохо выглядит, отдельные игры проводят вообще отлично. Думаю, в этом году в Кубке Стэнли могут высоко забраться», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Всего у Кирилла теперь 43 гола в 75 матчах. Этот результат помог ему догнать по заброшенным шайбам всего сезона нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. У форварда «Ойлерз» также 43 шайбы, но в 77 играх. Капризов вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ.

