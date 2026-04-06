«Чему удивляемся? Лучший игрок «Миннесоты». Сушинский — о хет-трике Капризова «Детройту»

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о хет-трике российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:4).
«А чему мы удивляемся? Кирилл в порядке, лучший игрок «Миннесоты». Я вообще считаю, что один из лучших игроков НХЛ. Всё закономерно. «Миннесота» очень неплохо выглядит, отдельные игры проводят вообще отлично. Думаю, в этом году в Кубке Стэнли могут высоко забраться», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Всего у Кирилла теперь 43 гола в 75 матчах. Этот результат помог ему догнать по заброшенным шайбам всего сезона нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. У форварда «Ойлерз» также 43 шайбы, но в 77 играх. Капризов вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ.
- 6 апреля 2026
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:50
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:09
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46