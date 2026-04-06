Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Евгений Малкин проводит 16-й сезон в НХЛ с более чем одним очком в среднем за игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Теперь его показатель не опустится ниже одного очка за матч по итогам регулярного чемпионата. Малкин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинз» проведут ещё четыре встречи до конца регулярного сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее одного очка за игру. Это 16-й сезон для россиянина с таким показателем, что является лучшим результатом среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова – 10.

Малкин занимает четвёртое место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с не менее чем одним очком за игру провели Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21).

