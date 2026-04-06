Евгений Малкин проводит 16-й сезон в НХЛ с более чем одним очком в среднем за игру

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2). Теперь его показатель не опустится ниже одного очка за матч по итогам регулярного чемпионата. Малкин набрал 59 (18+41) очков в 54 играх, «Пингвинз» проведут ещё четыре встречи до конца регулярного сезона.
Малкин завершит текущий сезон с показателем не менее одного очка за игру. Это 16-й сезон для россиянина с таким показателем, что является лучшим результатом среди российских игроков. У Александра Овечкина 14 таких регулярок, у Никиты Кучерова – 10.
Малкин занимает четвёртое место по этому показателю в истории лиги. Больше сезонов с не менее чем одним очком за игру провели Горди Хоу (17), Уэйн Гретцки (19) и Сидни Кросби (21).
- 6 апреля 2026
-
12:10
-
12:08
-
11:52
-
11:50
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:09
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46