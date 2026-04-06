В «Сибири» высказались о переговорах по новому контракту с главным тренером Люзенковым

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о процессе переговоров по новому контракту с главным тренером Ярославом Люзенковым.

— Люзенков на два года в Сибири?

— Конкретики по контрактам нет. Есть большое желание, многие моменты согласованы, нюансы остались, но контракт не подписан: нет ни суммы, ни срока. В ближайшее время обсудим на попечительском совете. Там будет официальное решение, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Люзенков возглавил «Сибирь» в середине сезона и помог команде принять участие в матчах плей-офф. В первом раунде новосибирцы уступили «Металлургу» в пяти матчах.