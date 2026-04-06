Гендиректор «Сибири» оценил работу генерального менеджера новосибирского клуба

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал работу генерального менеджера новосибирского клуба Виктора Меркулова в сезоне.

— Чем занимался Меркулов в последние полгода?

— Разговоров много ходило. Этот сезон, несмотря на многие слухи, мы отработали, как обсуждали на попечительском совете. Меркулов до последнего матча был генменеджером. В ноябре было перераспределение полномочий, но Виктор Андреевич занимается формированием состава, будущим, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом раунде Кубка Гагарина новосибирцы уступили «Металлургу» в пяти матчах.