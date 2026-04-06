Крутохвостов рассказал, почему «Сибирь» не продлевала контракты с игроками по ходу сезона

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов ответил на вопрос, почему по ходу сезона новосибирский клуб не продлевал контракты с игроками команды. Крутохвостов сообщил, что вратарь команды Антон Красоткин с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Сибири».

— Почему по ходу сезона не продлевали контракт с игроками?

— Наверное, мы сегодня первый день собрались. Я вас уверяю — понимание есть, кого мы хотим оставить. Формальности в течение недели-двух будут улажены — ребята поставят подписи.

— Антон Красоткин останется?

— По нему всё согласовано, осталось подпись поставить. На 99% он останется, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.