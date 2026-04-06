В «Сибири» прокомментировали слухи о возможном расторжении контрактов с Беком и Андреоффом

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о слухах про расторжение контрактов с иностранными нападающими Энди Андреоффом и Тейлором Беком, которые являлись лидерами команды в прошедшем сезоне.

«Сейчас не могу сказать точно, решения нет. Не секрет, что мы больше ждали от Андреоффа, по самоотдаче вопросов нет. Человек с таким контрактом должен играть. Бек смазал концовку, с той ролью он справился, задачу-минимум выполнили. Концовку смазал: отношение, впечатление. Ребята уже улетели домой. Бек будет плотно заниматься здоровьем», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.