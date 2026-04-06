Крутохвостов — о Широкове в «Сибири»: уверен, что найдём с ним консенсус

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о возможном продолжении контракта с капитаном Сергеем Широковым.

— Что с Широковым? Останется в «Сибири» или уйдёт? Ведутся переговоры?

— Мы не разговаривали с ним. Он очень большой вклад внёс, был настоящим лидером. Это не самый дорогой лот, поэтому больше работаем с теми, кто моложе. С Широковым поговорим на этой неделе, надо спросить его мнение. Он не любит говорить про возраст, но это спортивная жизнь. Он умный справедливый парень, сам скажет о своём решении. Беря во внимание его спортивную карьеру, уверен, что найдём консенсус.

— Вы готовы предложить работу, если он не будет хоккеистом?

— Мы готовы. Он обеспеченный человек, зарплаты не такие большие, как у игрока. Может быть, он захочет заниматься семьёй, бизнесом. По поводу работы в клубе я бы сделал ему предложение, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.