Гендиректор «Сибири» — об игре Косолапова: пример для молодых, что надо использовать шансы

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о прогрессе в игре нападающего Антона Косолапова. Форвард был обменян из «Торпедо» по ходу сезона и сразу стал одним из лидеров новосибирской команды.

— Не боитесь, что Косолапов повторит судьбу Михалёва, Овчинникова? Яркая вспышка, быстрый спад, игра в ВХЛ.

— Здесь другой момент. Антон был в ВХЛ, остальные не были. Хороший пример для молодых, что надо пользоваться шансами. Косолапов воспользовался шансами, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

За 37 матчей в составе «Сибири» 24-летний Косолапов набрал 38 (17+21) очков в регулярке и добавил к ним 2 (1+1) очка в пяти матчах плей-офф.