Гендиректор «Авангарда»: пролезли, можно сказать, во второй раунд. Но главное — результат

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о выходе команды во второй раунд Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф омская команда обыграла нижнекамский «Нефтехимик» в серии из пяти матчей.

«Конечно, важно, что мы прошли дальше. Пролезли, можно сказать. Но главное — финальный результат. Ну а открытие СКК Блинова вызывает фантастические эмоции вообще. Это то, что заполняло и медийную повестку, и повестку собственной жизни. Два важнейших повода, которые произошли за последнее время в жизни клуба», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Во втором раунде «Авангард» встретится с ЦСКА.