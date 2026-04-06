Сопин: доволен, что первый раунд у «Авангарда» был тяжёлым. «Нефтехимик» нас потрепал

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что доволен тем, что первый раунд для омского клуба получился непростым. В серии из пяти матчей был обыгран «Нефтехимик».

«Я доволен, рад, что первый раунд плей-офф был тяжёлым и напряжённым, что не было лёгкой прогулки. Спасибо большое «Нефтехимику», что дали серьёзный бой, в каких-то играх выглядели лучше нас. Но я вижу только плюсы в этом, что преодолели трудности, что вышли на сцену другие ребята, не лидеры. Это один из ключей к успеху, когда у нас есть взаимозаменяемость. Хорошо, что мы не ушли в долгую серию, но потрепал нас соперник прилично, и это тоже в плюс», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.