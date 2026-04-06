Сопин: системный хоккей ЦСКА «Авангарду» ближе, чем витиеватый стиль «Нефтехимика»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА и назвал команды схожими по стилю. В первом раунде плей-офф омская команда в серии из пяти матчей обыграла нижнекамский «Нефтехимик».

«Думаю, что мы с ЦСКА будем действовать в похожей манере, в схожей системе. Системный хоккей нам ближе, чем витиеватый, атакующий у «Нефтехимика». Нам было непросто противостоять этой быстрой комбинационной игре. Это будет серия двух схожих команд», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Серия с ЦСКА стартует матчем в Омске 8 апреля.