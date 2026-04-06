Генменеджер «Авангарда» высказался о состоянии травмированных игроков перед серией с ЦСКА

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о состоянии травмированных игроков перед серией второго раунда плей-офф с ЦСКА.

«У Игумнова тяжёлая травма, предстоит операция, если всё получится, то он будет прооперирован в Германии. Что касается Чеккони, то он будет готов к старту серии с ЦСКА, он уже тренируется, противопоказаний к занятиям в общей группе нет. С Вячеславом Войновым тоже не всё так плохо, он прогрессирует, думаю, мы его увидим в этой серии.

Кирилла Пилипенко стараемся поддерживать, понимаем, что тяжело не играть и не чувствовать себя нужным. Стараемся создать атмосферу, чтобы он в любой момент мог зайти в игру. Каждый человек важен и нужен, уверен, он нам поможет», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Серия с ЦСКА стартует матчем в Омске 8 апреля.

