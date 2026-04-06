«Не знаю, сколько собак и полицейских посчитают». Чистяков — о плей-офф МХЛ в Новосибирске

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о ходе серии первого раунда плей-офф МХЛ между «Омскими Ястребами» и «Сибирскими Снайперами» (1-1).

«У молодёжной команды «Омские ястребы» первая игра в серии с «Сибирскими Снайперами» была очень тяжёлой, наверное, сказался долгий простой. Я пока не лез к тренеру, сильно не пытал его. Во второй игре оптимизма стало больше, ребята стали играть так, как и должны. Сейчас нас ждёт непростое испытание, нам вчера сказали, что в Новосибирске 12 тысяч билетов уже продано, опять у них там будет аншлаг, хотят опять очередной рекорд побить посещаемости. Не знаю, сколько там собак с полицейскими посчитают ещё. Но это в любом случае будет давление на пацанов, будем болеть и переживать», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.