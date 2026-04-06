Президент «Динамо»: чехарда в клубе привела к таким результатам. Извинения болельщикам

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин извинился перед болельщиками за вылет в первом раунде плей-офф от минского «Динамо» со счётом 0-4.

«На самом деле, говоря о сезоне, если вернуться в самое начало, то в принципе желание и подготовка команды, тренерского штаба, руководства базировались на том, что команда собрана неплохая. Задачи ставились – активная игра в плей-офф вплоть до финала и борьбы за Кубок Гагарина.

Если говорить о ситуации, то она сложилась сложно. Это все видели. Мы были вынуждены в ходе сезона заменить главного тренера. Причинами этого явились активные ротации игроков и спады команды, как в начале, так и в середине сезона. Чехарда, которая произошла в клубе, привела к тем результатам, которые мы показали.

Мы хотим поблагодарить наших болельщиков за поддержку. Они у нас самые лучшие. Хотим принести им извинения за то, что не достигли результата. Что касается следующего сезона, некоторый уклон будет делаться на омоложение команды и создание благоприятных условий для тренировочного процесса», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.