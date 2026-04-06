В московском «Динамо» рассказали, когда должен состояться совет директоров

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что в течение ближайшего месяца должен состояться совет директоров клуба.

«Думаю, что совет директоров состоится в ближайшее время. Не могу сказать по часам и суткам. Но думаю, что в течение месяца», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо». Ранее Виктор Воронин извинился перед болельщиками за такой результат сезона.