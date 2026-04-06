Президент московского «Динамо» высказался о будущем в клубе Вячеслава Козлова

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что пока ещё нет решения относительно будущего главного тренера Вячеслава Козлова.

«Никакого решения по Вячеславу Козлову пока нет. Это решение будут принимать акционеры. Был уже задан вопрос про совет директоров. Будем докладывать акционерам, они примут окончательное решение, которое мы вам объявим», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо». Ранее Виктор Воронин извинился перед болельщиками за такой результат сезона.

