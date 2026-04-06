Президент «Динамо» ответил на вопрос, может ли Роман Ротенберг возглавить команду

Президент клуба – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин ответил на вопрос, может ли Роман Ротенберг стать главным тренером команды. На данный момент Ротенберг является членом совета директоров клуба.

«Роман Ротенберг – член совета директоров. Он принимает участие во всех заседаниях. На данный момент вопрос про его назначение на пост главного тренера пока не ставился», – передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» завершило регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на седьмом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина бело-голубые со счётом 0-4 уступили минскому «Динамо». Ранее Виктор Воронин извинился перед болельщиками за такой результат сезона.