Генменеджер «Авангарда» назвал серию с ЦСКА центральной в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Генменеджер «Авангарда» назвал серию с ЦСКА центральной в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал серию с ЦСКА центральной в 1/4 финала плей-офф КХЛ.

«Думаю, что серия «Авангард» — ЦСКА будет очень принципиальной. Два топ-клуба, два гранда российского хоккея встречаются, к сожалению, уже во втором раунде. Это будет центральная серия всего четвертьфинала, это моё мнение. Ожесточённая игра, битва. Думаю, и Долженкову, и Костину будет что доказать своим бывшим клубам. Тренерский штаб ЦСКА состоит из людей, которые многое отдали «Авангарду» в карьере. Уверен, что зрителям эта серия понравится», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Сопин: системный хоккей ЦСКА «Авангарду» ближе, чем витиеватый стиль «Нефтехимика»
