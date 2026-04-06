Сопин: если судить по «Авангарду», то, может, хорошо, что «Автомобилист» выбыл из плей-офф

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин оценил исходы серий первого раунда и отметил вылет «Автомобилиста» от «Салавата Юлаева».

«Чего-то экстраординарного не произошло в первом раунде плей-офф. Если судить по «Авангарду», то, может, и хорошо, что выбыл «Автомобилист». Немного удивительно это, но Уфа выглядела здорово и заслуженно победила. У «Трактора» был ряд проблем, который весь сезон сопровождал команду, наверное, глупо было надеяться на победу в серии с командой, у которой всё было неплохо. Лично я больше ждал от Череповца, команда здорово выглядела в регулярке, полагал, что серия с «Торпедо» будет складываться иначе», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.