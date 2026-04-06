Генменеджер «Авангарда» прокомментировал слух об интересе клуба к Ильенко и Комтуа

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал слух об интересе клуба к нападающим московского «Динамо» Артёму Ильенко и Максу Комтуа.

Слух об интересе к Ильенко и Комтуа? Сейчас точно ничего не хочу об этом говорить, это хоккеисты другой команды. Комтуа так вообще ограниченно свободный агент. Комментировать нет смысла, мы сконцентрированы на игре и подписании контрактов с нашими действующими лидерами. Так далеко не заглядываем», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Во втором раунде Кубка Гагарина омский «Авангард» встретится с ЦСКА. Серия начнётся 8 апреля.