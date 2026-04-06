«Я ему всё-таки верю». Люзенков — о травме Бека во время плей-офф

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о травме ведущего нападающего команды Тейлора Бека, из-за которой он пропустил большинство матчей серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Помните присказку, как мальчик кричал: «Волки, волки!» А когда волки побежали – никто не поверил. Все знают Бека, всегда у него в КХЛ были то там проблемы, то там. Но его прошлый сезон и этот – совершенно разный. Он почти все игры сыграл в этом сезоне. Но сейчас Бек не мог надеть конёк. Не то чтобы слёзы были, но он переживал. Я ему всё-таки верю», — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.