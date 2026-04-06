Гендиректор «Динамо» прокомментировал слух, что он замкнул на себе всю селекцию клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал слух, что он замкнул на себе всю селекцию клуба.

«Рафик Якубов находится на выезде с командой МХЛ. Слухов про «Ладу» он мне никаких не говорил. Межсезонье – это время слухов.

Говорят, что я замкнул на себе всю трансферную деятельность? Послушайте. Трансферная кампания в межсезонье для меня была максимально простой. Тренерский штаб дал задачу сохранить прошлых игроков. Мне дали список, кого надо сохранить, мы их сохранили.

Что касается Рафы, то Якубов выиграл Кубок Гагарина. У него была хорошая карьера игрока и функционера», – передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.