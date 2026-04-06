«Это смазало концовку». Крутохвостов — об итогах сезона для Бека

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о травме ведущего нападающего команды Тейлора Бека, из-за которой он пропустил большинство матчей серии первого раунда плей-офф с «Металлургом».

«Точный диагноз Беку не смогли поставить. Рассчитывали, что на уколах мог бы дома выходить, на большинство, но этого не было. Это смазало концовку. Беку очень нравится здесь. С точки зрения взаимоотношений в коллективе я не вижу проблемы», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне на счету Бека 27 (8+9) очков в 33 матчах регулярного чемпионата за «Сибирь».