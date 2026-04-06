Окулов: в ЦСКА команда верит в то, что она делает. «Авангард» их уважает, но не боится

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с ЦСКА. Серия стартует 8 апреля в Омске.

«Получилось, что мы прошли «Нефтехимик», а остальное неважно. Те ошибки, которые были, мы их посмотрели и разобрали, надеюсь, исправим в ближайших играх. Мы не готовились именно к ЦСКА весь сезон, «Авангард» должен быть гибкой командой. Если хочешь двигаться максимально далеко, то нужно показывать свою хорошую игру, и это то, на что мы обращаем внимание каждый день.

ЦСКА будут двигаться в одном направлении, как бы ни складывались матчи и серия. Команда верит в то, что она делает, нам нужно поступать так же. Нас должна беспокоить только конкретная игра, а всё остальное не так важно. Мы готовы к силовой и жёсткой игре, другого хоккея на поздних стадиях плей-офф не будет. ЦСКА — очень серьёзный и системный соперник, там работает тренер-чемпион. Мы их уважаем, но не боимся, и мы должны отталкиваться от своей игры», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.