В «Сибири» рассказали, почему в клубе не будет увеличения финансирования

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, почему в клубе не будет увеличения финансирования на следующий сезон, и отметил непростую финансовую ситуацию в России и Новосибирской области.

«Мы понимаем, какая ситуация в стране и регионе, так что увеличения бюджета «Сибири» точно ждать не стоит. За то, чтобы он не стал меньше, будем бороться. У нас, как известно, около половины бюджета – это областное финансирование. Будем отвоёвывать эти деньги у Законодательного собрания, доказывать, что мы не просто так тратим их, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.