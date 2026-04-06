Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Окулов: мне не хочется как-то насолить, отомстить ЦСКА. С клубом разошлись с уважением

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с ЦСКА. Серия стартует 8 апреля в Омске. Ранее форвард выступал за армейский клуб и становился с ним трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

«У меня есть мотивация выигрывать, но как-то насолить, что-то доказать ЦСКА — такого точно нет. Не хочется мне как-то отомстить ЦСКА. Мы с уважением разошлись с клубом, я повстречал там много приятных людей и друзей, наша семья там выросла, можно сказать, и никакого негатива к этому клубу я не испытываю. Но, конечно, очень хочу их победить», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Окулов: в ЦСКА команда верит в то, что она делает. «Авангард» их уважает, но не боится
