Окулов: мне не хочется как-то насолить, отомстить ЦСКА. С клубом разошлись с уважением

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о предстоящей серии второго раунда плей-офф с ЦСКА. Серия стартует 8 апреля в Омске. Ранее форвард выступал за армейский клуб и становился с ним трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

«У меня есть мотивация выигрывать, но как-то насолить, что-то доказать ЦСКА — такого точно нет. Не хочется мне как-то отомстить ЦСКА. Мы с уважением разошлись с клубом, я повстречал там много приятных людей и друзей, наша семья там выросла, можно сказать, и никакого негатива к этому клубу я не испытываю. Но, конечно, очень хочу их победить», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.